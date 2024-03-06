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        Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı

        Burdur'da, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:35 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:47
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        Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı
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        Burdur'da, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi.

        Burdur Valiliğince hazırlanan tören "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" ile başladı.

        Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Çatalpınar mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Vali Türker Öksüz, 6 Mart'ın Burdurlular için önemli bir tarih olduğunu söyledi.

        Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Atatürk'ün bu ülkenin ortak değeri olduğunu vurgulayan Öksüz, "O'na olan sevgimiz, her Türk vatandaşının kalbinde yerleşmiş ve asla yerinden oynatılamayacak bir sevgidir. Bu itibarla, milletimizin ortak değerinin Burdur'u teşrifi elbette her türlü kutlamayı hak etmektedir. Bu ziyaret Burdurlular için her zaman ayrı bir kıvanç vesilesi olarak kutlanmaya devam edecektir." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Gençlik Spor İl Müdürlüğü öğrencileri halk oyunları gösterisi yaptı.

        Burdur Spor Lisesi öğrencileri, taşıdıkları Türk bayrağını, Vali Türker Öksüz'e teslim etti.

        Programda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen atletizm yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Burdur Kültür Merkezi'nde de çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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