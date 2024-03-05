Burdur'da devrilen ağacın altında kalan belediye başkan adayı ve oğlu yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ersan ve beraberindeki partililer, seçim çalışması yaptıkları sırada, Çatalpınar mevkisinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Belediye başkan adayı ve oğlu Mehmet Taha Ersan ağacın altında kalarak yaralandı.

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