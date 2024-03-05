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        Burdur'da 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

        Burdur'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 00:09 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:19
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        Burdur'da 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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        Burdur'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

        Burç Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Medine Aycan'a (69) ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Çilingir yardımıyla girilen evde Aycan, hareketsiz bulundu. Sağlık ekibi Medine Aycan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölümü şüpheli değerlendirilen Aycan'ın cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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