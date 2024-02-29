Yargıtay, Hatice'nin katiline verilen müebbeti onadı BURDUR'un Bucak ilçesinde Hatice Işık'ı (28) eşinin yanında av tüfeği ile öldüren Ramazan Topay (33) hakkında verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Hatice Işık'ın ailesinin Avukatı Süleyman Uysal, kararın kadın cinayetleri konusunda örnek olması gerektiğini söyledi. Bucak'ta 2 çocuk annesi Hatice Işık, 28 Nisan 2021'de Gazi Caddesi'ndeki şarküteride eşi Mehmet Işık'ın yanında Ramazan Topay tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Kaçan Topay, bir süre sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Topay, tutuklandı. Topay hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM'Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ramazan Topay ifadesinde Hatice Işık ile bir dönem arkadaşlığı olduğunu öne sürerek, olay günü kendisini arayan ve Hatice'nin akrabası olduğunu söyleyen kişiler tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Bunun üzerine aradığı Hatice Işık'ın da kendisine hakaret ettiğini savunan Ramazan Topay, daha sonra olay yerine gittiğini, 'korksun' diye ateş etmek isterken panikle Hatice Işık'ı vurduğunu, panikle olay yerinden uzaklaştığını, amacının öldürmek olmadığını anlattı. Eşinin sanıkla arkadaşlığını bilmediğini söyleyen Mehmet Işık ise Ramazan Topay'ın olay yerine gelip, "Çıkın dışarı şerefsizler. Hepinizi öldüreceğim" deyip hedef gözeterek üç el ateş ettiğini söyledi. Ramazan Topay, 2022 Nisan ayında tamamlanan yargılama sonucu ömür boyu hapse mahkum edildi. Bölge İstinaf Mahkemesi'nin Burdur Ağır Ceza Mahkemesi kararını onamasının ardından sanık avukatının Yargıtay'a yaptığı itiraz da esastan reddedildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce verilen kararda, sanık Ramazan Topay hakkında verilen ömür boyu hapis cezası oy birliğiyle onandı.YARGITAY: HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMIŞTIRYargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararında, şöyle denildi:"Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, alınan tüm raporların yeterli ve hüküm kurmaya elverişli olduğu, dava dosyası tekemmül ettirilerek karar verildiği, eksik incelemenin bulunmadığı, adil yargılanma ve savunma hakkının ihlalinin söz konusu olmadığı, eylemin sanık tarafından bilerek ve isteyerek öldürme kastı ile gerçekleştirildiğinin saptandığı, suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği, ilk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığına ve maktulden sanığa yönelen etki-tepki dengesini bozacak nitelikte haksız söz veya davranış bulunmadığına ilişkin mahkemece yapılan değerlendirmede ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasında isabetsizlik bulunmadığı, takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle sanık hakkında uygulanmamasına karar verildiği anlaşıldığından sanık müdafinin temyiz sebeplerinin incelenmesinde hukuka aykırılık bulunmamıştır. Oy birliğiyle temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." 'ÖRNEK KARAR OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'Hatice Işık'ın ailesinin avukatı Süleyman Uysal, "Hatice Işık davası Bucak ilçesini sarsan önemli bir dava olmuştu. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi bu davaya ilişkin olarak ömür boyu hapis cezasına hükmetmişti. Bu karara yapılan itiraz üzerine Antalya Bölge İstinaf Mahkemesi ömür boyu hapis cezasını onadı. Şimdi de elimize Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin ömür boyu hapis cezasını onayan kararı ulaştı. Bu kararın önemli olduğunu düşünüyoruz. Kadın cinayetleri konusunda örnek karar olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu davalarda alınabilecek cezalarda önemli bir karar olarak düşünüyoruz. Umarım bir daha kadın cinayeti işlenmez, umarım kimse bu yola tevessül etmez" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 07:33 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:35 facebook

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