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        Burdur'da badem ağaçları erken çiçek açtı

        Burdur'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:28 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:28
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        Burdur'da badem ağaçları erken çiçek açtı
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        Burdur'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı.

        Merkeze bağlı Gökçebağ köyünde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntü oluşturdu.

        Bahardan önce çiçeklenen ağaçları gören köylüler de şaşırdı.

        Köyde yaşayan Zübeyde Yiğit, AA muhabirine, normalde bademlerin nisan ayı civarında çiçek açtığını söyledi.

        Geçen yıl da ağaçların erken çiçeklendiğini ve soğuktan etkilendiğini dile getiren Yiğit, "Şimdi kar yağsa bademlerin çiçekleri soğuktan etkilenir. İnşallah bundan sonra soğuk olmaz da bu yıl badem yeriz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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