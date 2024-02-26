Burdur'da çobanlık yapan ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Burdur'da çobanlık yapan ağabeyini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı, babası ve diğer kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayvancılıkla uğraşan çoban Cihan K'nin (44) kulübesinde ölü bulunmasına ilişkin olayda, gözaltına alınan babası A.K. (79) ile kardeşleri A.K. (34) ve F.K'nin (40) jandarma karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Burdur Adliyesine sevk edilen zanlılardan A.K. sorgusunda ağabeyini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

İfadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan A.K. tutuklandı, Cihan K'nin babası A.K. ile diğer kardeşi F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ağılın arazisinde saklanan A.K'ye ait kanlı elbise ile tüfeğin, jandarma ekiplerince bulunduğu belirtildi.

Merkeze bağlı Halıcılar köyünde 22 Şubat’ta köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dağlık bölgedeki ağılda hayvanlara bakmak için kalan Cihan K. kulübesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuş, kardeşi A.K. ve babası A.K. ile diğer kardeşi F.K. gözaltına alınmıştı.