Burdur'da mermer ocağında kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı

Durumunun ağır olduğu belirtilen işçi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi.

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