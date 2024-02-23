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        Burdur'da mermer ocağında kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, mermer ocağında moloz döken kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:36
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        Burdur'da mermer ocağında kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, mermer ocağında moloz döken kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Mehmet Naci Bilgin'in (24) kullandığı ağır yük taşıyabilen büyük kamyon, Bozdağ mevkisindeki mermer ocağında moloz dökerken uçuruma devrildi.

        İş arkadaşlarının ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Bilgin, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumunun ağır olduğu belirtilen işçi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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