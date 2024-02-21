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        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 18:12 Güncelleme: 21.02.2024 - 18:16
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        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
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        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında bir aracı durdurdu.

        Araçta ve içindekiler üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, haplar ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirdi.

        Araçtaki A.O.K, N.Y. ve A.R.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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