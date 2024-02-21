Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında bir aracı durdurdu.

Araçta ve içindekiler üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, haplar ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirdi.

Araçtaki A.O.K, N.Y. ve A.R.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.