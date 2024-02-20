Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili davada karar

        Burdur'da çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından hapisle cezalandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 20:04 Güncelleme: 20.02.2024 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili davada karar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından hapisle cezalandırıldı.

        Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Ç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada, sanık Osman Ç, yaşanan olayda kendisinin mağdur olduğunu ifade etti.

        Yapılan saldırıyı bertaraf etmek için silah kullandığını belirten Osman Ç, "Kurşunları ayağa sıktım, suçlamayı kabul etmiyorum. Maktulün ailesinin tüm mağduriyetini gidereceğimi de ifade etmek istiyorum, üzgünüm." dedi.

        Maktul Şehmus B'nin ailesi, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Kararı açıklayan mahkeme heyeti, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak sanık Osman Ç'ye, Şehmus B'ye yönelik "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet sanığın, Şerafettin A'yı "kasten yaralama" suçundan 11 ay 7 gün ve "ruhsatsız silah kullanma" suçundan ise 10 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

        Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Kemal Aytekin, sanığın hak ettiği cezayı alması için karara itiraz edeceklerini ifade etti.

        - Olay

        Konak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir oto galeride 19 Kasım 2022'de, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada galeri sahibi Osman Ç'nin ateş etmesi sonucu, Şehmus B. hayatını kaybetmiş, Şerafettin A. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        DEM Parti'de aday belirsizliği mi?
        DEM Parti'de aday belirsizliği mi?
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama

        Benzer Haberler

        FLAŞ
        FLAŞ
        Torunlarının adını verdikleri oğlağa evlerinde bebek gibi bakıyorlar
        Torunlarının adını verdikleri oğlağa evlerinde bebek gibi bakıyorlar
        Burdur'da köpek dövüştüren 22 kişiye, 142 bin 868 lira idari para cezası ve...
        Burdur'da köpek dövüştüren 22 kişiye, 142 bin 868 lira idari para cezası ve...
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Kız kardeşler, babaları gibi motosiklet tutkunu
        Kız kardeşler, babaları gibi motosiklet tutkunu
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı