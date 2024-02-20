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        FLAŞ

        Marmara'dabatan geminin makine dairesinde bulunan cenazenin gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk isimli mürettebata ait olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:48
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        Marmara'dabatan geminin makine dairesinde bulunan cenazenin gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk isimli mürettebata ait olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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