Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da köpek dövüştüren 22 kişiye, 142 bin 868 lira idari para cezası verildi

        Burdur'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliye 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 23:35 Güncelleme: 18.02.2024 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da köpek dövüştüren 22 kişiye, 142 bin 868 lira idari para cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliye 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kozluca köyünde köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ormanlık alanda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 organizatör, 8 köpek sahibi, 12 seyirci suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilere, "Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" ve "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlarından adli ve idari işlemin ardından toplamda 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

        Dövüştürülen 11 köpek ise belediyenin hayvan barınağa teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Düştüğü göl sonu oldu!
        Düştüğü göl sonu oldu!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Çin kararını verdi: Silah satmayacak
        Çin kararını verdi: Silah satmayacak
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı
        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı
        Cimbom'a 45 dakika yetti!
        Cimbom'a 45 dakika yetti!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi

        Benzer Haberler

        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Kız kardeşler, babaları gibi motosiklet tutkunu
        Kız kardeşler, babaları gibi motosiklet tutkunu
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kocasını öldüren Ayşe Işık'ın 9 yaşındaki oğlu: İşten geldiğinde önce annem...
        Kocasını öldüren Ayşe Işık'ın 9 yaşındaki oğlu: İşten geldiğinde önce annem...
        Burdur'da şiddet gördüğü iddiasıyla kocasını öldüren sanığın yargılanmasına...
        Burdur'da şiddet gördüğü iddiasıyla kocasını öldüren sanığın yargılanmasına...
        Burdur'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaraland...
        Burdur'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaraland...