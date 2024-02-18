Burdur'da köpek dövüştüren 22 kişiye, 142 bin 868 lira idari para cezası verildi

Gözaltına alınan şüphelilere, "Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" ve "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlarından adli ve idari işlemin ardından toplamda 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

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