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        Burdur'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:49 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:52
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        Burdur'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.

        Ahmet D. (63) idaresindeki öğrencileri taşıyan 15 NC 776 plakalı minibüs, Manca köyü yolu alt geçidinde Ayşe Ö'nün (23) kullandığı 15 AAP 482 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 11 öğrenci ve otomobilde bulunan Canife Ö. (49) yaralandı.

        Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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