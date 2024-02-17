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        Kız kardeşler, babaları gibi motosiklet tutkunu

        BURDUR'da yaşayan Ayşegül (23) ve Gülsüm Kartal (21) kardeşlerin babalarındaki motosiklet sevgisi, tutkuya dönüştü. Yıllardır hayal ettikleri motosiklet alma hayalini gerçeğe dönüştüren Ayşegül ve Gülsüm kardeşler, fırsat buldukça şehir turu yapıyor. Motosikletleriyle gezen kardeşler, kendilerini görenlerin önce şaşırdığını, sonra tebrik ettiğini söyledi. Burdur'da yaşayan Akdeniz Üniversitesi Çevre Teknikerliği Bölümü mezunu Ayşegül Kartal ve kız kardeşi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda Teknikerliği Bölümü mezunu Gülsüm Kartal, çocuklukta motosiklet tutkunu oldu. İki kardeşe motosiklet sevgisi babası ve amcasından geçti. Baba ve amcanın motosiklet kullandığını gören kız kardeşler, büyüyünce kendi motosikletlerini alma hayalleri kurdu. Ayşegül ve Gülsüm Kartal kardeşler, yaklaşık bir yıl önce hedeflerine ulaştı. Babalarının aldığı 250 CC motosikletleri kullanmaya başlayan kız kardeşler, bir yandan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanıyor, fırsat buldukça da motosikletlerine binip şehir turu atıyor. Yaklaşık bir yıldır motosiklet sürdüklerini söyleyen Gülsüm Kartal, "Babam ve amcam motorcu. Motor sevgisi bize babam ve amcamdan geçti. Motora bindiğimde çok mutlu ve özgür hissediyorum. 250 CC motosiklete biniyoruz. Görenler önce şaşırıyor sonra çok güzel diyorlar" dedi. 'GÖREN TEYZELER, AMCALAR ÇOK ŞAŞIRIYORLAR' Ayşegül Kartal, "Kardeşimle birlikte bir yıldır motor kullanıyoruz. Çocukluktan beri hayalimizdi amcamız ve babamızdan dolayı. Onlar profesyonel motorcular. Geçen yıl motosikletlerimiz alındı. Küçükten beri bisiklete bindiğimiz için direksiyon hakimiyetimiz vardı. Hemen kavradık. Gören teyzeler, amcalar çok şaşırıyor, 'Allah sizi korusun' diye dua ediyorlar. Babama motor alma fikrini sunduğumuzda şaşırdı, çok mutlu oldu. Daha sonra başımıza bir şey gelir diye korkmaya başladı ve 'hayır asla olmaz' dedi. Daha sonra biz sürekli motor videoları, fotoğrafları, sürekli motordan bahsetmeye başladık. Bir yıl boyunca motorların modellerini söyledik. Babam yavaş yavaş alıştı ve bize iki motor aldı. Babamın desteği ve arkamızda durmasıyla motosiklete biniyoruz. Babama ve amcama çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 10:53 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:55
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        Kız kardeşler, babaları gibi motosiklet tutkunu
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        BURDUR'da yaşayan Ayşegül (23) ve Gülsüm Kartal (21) kardeşlerin babalarındaki motosiklet sevgisi, tutkuya dönüştü. Yıllardır hayal ettikleri motosiklet alma hayalini gerçeğe dönüştüren Ayşegül ve Gülsüm kardeşler, fırsat buldukça şehir turu yapıyor. Motosikletleriyle gezen kardeşler, kendilerini görenlerin önce şaşırdığını, sonra tebrik ettiğini söyledi. Burdur'da yaşayan Akdeniz Üniversitesi Çevre Teknikerliği Bölümü mezunu Ayşegül Kartal ve kız kardeşi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda Teknikerliği Bölümü mezunu Gülsüm Kartal, çocuklukta motosiklet tutkunu oldu. İki kardeşe motosiklet sevgisi babası ve amcasından geçti. Baba ve amcanın motosiklet kullandığını gören kız kardeşler, büyüyünce kendi motosikletlerini alma hayalleri kurdu. Ayşegül ve Gülsüm Kartal kardeşler, yaklaşık bir yıl önce hedeflerine ulaştı. Babalarının aldığı 250 CC motosikletleri kullanmaya başlayan kız kardeşler, bir yandan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanıyor, fırsat buldukça da motosikletlerine binip şehir turu atıyor. Yaklaşık bir yıldır motosiklet sürdüklerini söyleyen Gülsüm Kartal, "Babam ve amcam motorcu. Motor sevgisi bize babam ve amcamdan geçti. Motora bindiğimde çok mutlu ve özgür hissediyorum. 250 CC motosiklete biniyoruz. Görenler önce şaşırıyor sonra çok güzel diyorlar" dedi. 'GÖREN TEYZELER, AMCALAR ÇOK ŞAŞIRIYORLAR' Ayşegül Kartal, "Kardeşimle birlikte bir yıldır motor kullanıyoruz. Çocukluktan beri hayalimizdi amcamız ve babamızdan dolayı. Onlar profesyonel motorcular. Geçen yıl motosikletlerimiz alındı. Küçükten beri bisiklete bindiğimiz için direksiyon hakimiyetimiz vardı. Hemen kavradık. Gören teyzeler, amcalar çok şaşırıyor, 'Allah sizi korusun' diye dua ediyorlar. Babama motor alma fikrini sunduğumuzda şaşırdı, çok mutlu oldu. Daha sonra başımıza bir şey gelir diye korkmaya başladı ve 'hayır asla olmaz' dedi. Daha sonra biz sürekli motor videoları, fotoğrafları, sürekli motordan bahsetmeye başladık. Bir yıl boyunca motorların modellerini söyledik. Babam yavaş yavaş alıştı ve bize iki motor aldı. Babamın desteği ve arkamızda durmasıyla motosiklete biniyoruz. Babama ve amcama çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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