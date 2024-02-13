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        Burdur'da şiddet gördüğü iddiasıyla kocasını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Burdur'un merkeze bağlı Düğer köyünde eşi İsmail I'yı av tüfeğiyle öldüren ve hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 18:03 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:10
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        Burdur'da şiddet gördüğü iddiasıyla kocasını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Burdur'un merkeze bağlı Düğer köyünde eşi İsmail I'yı av tüfeğiyle öldüren ve hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanması sürüyor.

        Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Ayşe I. (27), müşteki ve sanık yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı.

        Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılan sanık Ayşe I. savunmasında, kocasını isteyerek öldürmediğini, olay günü kocası sopaya uzanınca yatak odasından dışarı çıkarmak için eline aldığı silahın bir anda patladığını söyledi.

        O gün ölümle burun buruna geldiğine değinen Ayşe I, "O tüfek önce bana doğrultuldu." dedi.

        Mahkemede SEGBİS'le bağlanan pedagog eşliğinde dinlenen çiftin iki çocuğu da babalarının kendilerine ve annelerine sürekli şiddet uyguladığını aktardı.

        Sanığın avukatı da müvekkilinin "Örselenmiş kadın sendromu"nda olduğunu ifade ederek, mahkemeden bu doğrultuda hastaneden rapor almasını talep etti.

        Öldürülen İsmail I'nın (32) avukatı da şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın haksız tahrik indirimi uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

        İddia makamı da dosyanın esasına ilişkin mütalaasında, sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Mahkeme heyeti tanık beyanlarını dinledikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - "Ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddetin her türlüsünü bu dosyada görüyoruz"

        Sanık avukatı Ahmet Onaran, duruşmanın ardından gazetecilere, mahkemeye, hukuka ve adalete olan güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

        Savcılığın mütalaasına katılmadıklarını dile getiren Onaran, şunları kaydetti:

        "Ayşe'nin görmüş olduğu ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddetin her türlüsünü bu dosyada görüyoruz. Ayağından bıçaklanmalardan tutun, kolunun kırılmasına kadar her şey var. Burada ifade edemeyeceğimiz ve bizi insan olarak da zorlayan, duruşma esnasında dinleyen basın mensuplarının bile gözlerinin dolduğu onlarca olay tanıklarıyla, vakalarıyla, karakol ifadeleriyle, müracaatlarıyla ortadadır. Bugün burada anlaşılması gereken ve bizim mahkemeden beklediğimiz şudur. Şiddet ve tecavüzle başlayan bir evlilik ve 10 yıl boyunca sistematik şiddetin ortasında örselenmiş kadın sendromunun bütün unsurlarıyla vücut bulmuş olan Ayşe'nin, eyleminin sadece eylem anındaki psikolojisine dayandırılarak bir karar verilmesi hukuka ve insanlığa aykırı ve bizi yaralayacak bir karar olacaktır. Ayşe'nin bundan sonraki hayatına en küçüğü bir yaşında olan 3 evladının başında olması için herkesten destek bekliyorum."

        Sanığın babası Süleyman Demir ise Türk adaletine güvendiklerini belirterek, "İnancımız tam. Bizi tatmin edecek bir kararın çıkacağını düşünüyoruz. Umudumuz hala var." dedi.

        Burdur'un merkeze bağlı Düğer köyünde 28 Mayıs'ta müstakil evde eşi İsmail I'yı av tüfeğiyle öldürdükten sonra gözaltına alınan 3 çocuk annesi Ayşe I. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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