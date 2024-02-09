Burdur'da devrilen sebze yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Necip F. idaresindeki 33 AEF 886 plakalı sebze yüklü tır, Burdur-Antalya kara yolu Kızılkaya beldesi ile Boğazköy arasında devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Mustafa F. ve Cengiz F. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince yaralılar Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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