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        Burdur'da devrilen sebze yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:45 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:53
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        Burdur'da devrilen sebze yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Necip F. idaresindeki 33 AEF 886 plakalı sebze yüklü tır, Burdur-Antalya kara yolu Kızılkaya beldesi ile Boğazköy arasında devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Mustafa F. ve Cengiz F. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince yaralılar Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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