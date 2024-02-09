Burdur'da eski karısını öldüren zanlı ve 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

T.Y'nin emniyetteki ifadesinde, istemediği bir işletmede çalışan eski eşini kıskançlıktan dolayı öldürdüğünü, otel odasının kapısını ateş ederek açtığını, önce tüfekle eski eşine ateş ettiğini, daha sonra vücudunun çeşitli yerinden bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Eski karısını öldüren T.Y. (45) ile ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölhisar Adliyesine sevk edildi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde eski karısını av tüfeğiyle vurup daha sonra bıçaklayarak öldüren zanlı ile yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.