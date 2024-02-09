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        Burdur'da eski karısını öldüren zanlı ve 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Burdur'un Çavdır ilçesinde eski karısını av tüfeğiyle vurup daha sonra bıçaklayarak öldüren zanlı ile yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:27 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:27
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        Burdur'da eski karısını öldüren zanlı ve 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
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        Burdur'un Çavdır ilçesinde eski karısını av tüfeğiyle vurup daha sonra bıçaklayarak öldüren zanlı ile yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Eski karısını öldüren T.Y. (45) ile ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölhisar Adliyesine sevk edildi.

        T.Y'nin emniyetteki ifadesinde, istemediği bir işletmede çalışan eski eşini kıskançlıktan dolayı öldürdüğünü, otel odasının kapısını ateş ederek açtığını, önce tüfekle eski eşine ateş ettiğini, daha sonra vücudunun çeşitli yerinden bıçakladığını söylediği öğrenildi.

        - Olay

        Burdur'un Çavdır ilçesinde dün, Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi gereken sürede cezaevine gitmeyen "kasten yaralama suçundan" hükümlü T.Y, eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamış, kadın hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olay yerinden kaçan T.Y. Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı bağ evinden dağlık alana kaçarken polislerce yakalanmış, T.Y'ye yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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