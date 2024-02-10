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        Burdur'da eski eşini öldüren zanlı ve ona yardım ettikleri gerekçesiyle 6 şüpheli tutuklandı

        Çavdır'da 2 çocuk annesi eski eşini av tüfeğiyle vurup daha sonra bıçaklayarak öldüren T.Y. ile yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 01:58 Güncelleme: 10.02.2024 - 01:58
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        Burdur'da eski eşini öldüren zanlı ve ona yardım ettikleri gerekçesiyle 6 şüpheli tutuklandı
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        Çavdır'da 2 çocuk annesi eski eşini av tüfeğiyle vurup daha sonra bıçaklayarak öldüren T.Y. ile yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        T.Y. (45) ile ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölhisar Adliyesine sevk edildi.

        Savcılıktaki sorgularının ardından katil zanlısı T.Y. ile ona yardım eden 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öldürülen 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Denizli'nin Çal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        - Olay

        Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi gereken sürede cezaevine gitmeyen "kasten yaralama suçundan" hükümlü olduğu belirtilen T.Y, Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamış, iki çocuk annesi kadın hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olay yerinden kaçan T.Y. Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı bağ evinden dağlık alana kaçarken polislerce yakalanmış, T.Y'ye yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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