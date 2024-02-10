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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Burdur'da aday tanıtım toplantısında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Şehirlerimizi algı belediyeciliğinden kurtarıp, gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz. " dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 17:42 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:25
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Burdur'da aday tanıtım toplantısında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Şehirlerimizi algı belediyeciliğinden kurtarıp, gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz. " dedi.

        Yalçın, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen AK Parti İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin aday tanıtım toplantılarının bir şölen, düğün havasında geçtiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin menfaati için durmadan çalıştıklarını aktaran Yalçın, ülkeye önemli hizmetler yaptıklarını ifade etti.

        Yalçın, dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan insanlık dramlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman ses çıkardığını vurguladı.

        İsrail'in dünyanın gözünün içine baka baka Gazze'de katliam yaptığını dile getiren Yalçın, "Filistinli 27 bin insan hayatını kaybetti. Hangi ülkelerden ses çıkıyor? Hangi devlet başkanı Filistin için mücadele ediyor? Türkiye'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasını göremezsiniz bu saflarda çünkü Batı'nın ve Avrupa'nın verilmiş sözleri ya da ödenmemiş borçları var İsrail'e. Yüzleri yok insan hakkını savunmaya. Yaşanan tüm zulümleri, zalimleri bu kürsüden bir kez daha lanetliyorum." diye konuştu.

        - "Gerçek belediyecilik için hazırız, kararlıyız"

        "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla ülkenin geleceğini inşa ettiklerine dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

        "Şehirlerimizi algı belediyeciliğinden kurtarıp, gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve, her iş yerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız, kararsızları ikna edeceğiz. Hiç kimseyi ihmal etmeden, teker teker herkesin gönlüne gireceğiz. Seçimin sandıkta kazanıldığını hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Sizlerden seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da namusumuz olarak görerek sahiplenmenizi istiyoruz. 31 Mart 2024 seçimlerine gerçek belediyecilik için hazırız, kararlıyız."

        AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek, kentin ekonomisini canlandıracaklarını, iş imkanlarını artıracak adımlar atacaklarını belirterek, "Yerel esnafımızı destekleyecek, küçük işletmelerin büyümesine imkan sağlayacak ve yeni yatırımları şehrimize çekecek politikaları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

        - İlçe ve belde adayları

        Konuşmaların ardından Ağlasun'dan Ali Ulusoy, Altınyayla'dan Ahmet Serttaş, Bucak'tan Emrullah Ünal, Çavdır'dan Adem Göçer, Çeltikçi'den Ahmet Ali Akyel, Gölhisar'dan İbrahim Sertbaş, Karamanlı'dan Fatih Selimoğlu, Kamer'den İsmail Asan, Tefenni'den Onur Çelik, Yeşilova'dan Nuri Özbek, Kızılkaya'dan Abdurrahman Karaboğa, Kocaaliler'den İlyas Delen, Söğüt'ten Yusuf Akkaya, Yusufça'dan Ali Coşkun belediye başkan adayı olarak tanıtıldı.

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