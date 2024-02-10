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        Özlem'i av tüfeğiyle öldüren eski koca tutuklandı

        BURDUR'da, boşandığı Özlem Şımarık'ı (28) kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada apart dairede av tüfeğiyle vurup öldüren Tarık Yılmaz (45), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:50
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        Özlem'i av tüfeğiyle öldüren eski koca tutuklandı
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        BURDUR'da, boşandığı Özlem Şımarık'ı (28) kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada apart dairede av tüfeğiyle vurup öldüren Tarık Yılmaz (45), tutuklandı.

        Çavdır ilçesinde 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan Tarık Yılmaz, önceki gün sabah saatlerinde, geçen yıl boşandığı Özlem Şımarık'ın kaldığı Antalya kara yolu üzerindeki apart daireye geldi. Tarık Yılmaz, çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle ateş edip, Şımarık'ı yaraladı. Çavdır Devlet Hastanesi'ne götürülen Özlem Şımarık, kurtarılamadı.

        Kaçarken Denizli'nin Çameli ilçesinde yakalanıp, Gölhisar Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Yılmaz, ilk ifadesinde Özlem Şımarık'ın içkili mekanlarda çalışmasını istemediğini, kıskandığını, bu yüzden zaman zaman tartıştıklarını söyledi. Olay günü görüşmek için eski eşinin yanına gittiğini belirten Tarık Yılmaz, "Ayrılsak da çocuklarımın annesinin içkili mekanlarda çalışmasını istemiyordum" dedi. Bu nedenle aralarında tartışma çıktığını söyleyen Yılmaz, araçtaki av tüfeğini alıp Şımarık'ı öldürdüğünü söyledi.

        Tarık Yılmaz ile kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Tarık Yılmaz 'Kasten öldürme', 6 kişi ise kendisine yardım ettikleri suçlamasıyla tutuklandı. Diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çiftin 5 ve 6 yaşlarındaki 2 erkek çocuğu ise Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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