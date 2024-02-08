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        Burdur'da cezaevinden izinli çıkan kişi eski karısını öldürdü

        Burdur'un Çavdır ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, eski karısını av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:36 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:36
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        Burdur'da cezaevinden izinli çıkan kişi eski karısını öldürdü
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        Burdur'un Çavdır ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, eski karısını av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak öldürdü.

        Şüpheli T.Y. (45), 14 Ocak 2023'te boşandıkları eski eşi Özlem Şımarık'ın (28) Çavdır-Antalya kara yolundaki kaldığı otel odasına geldi.

        Aralarındaki tartışmanın ardından T.Y, av tüfeğiyle eski karısına av tüfeğiyle ateş açtı. Daha sonra Şımarık'ı bıçaklayan T.Y. olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y'nin ise "kasten yaralama suçundan" bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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