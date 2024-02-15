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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:20
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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

        Hüseyin A. idaresindeki 15 NK 821 plakalı otomobil, Kestel yolu Aladağburnu mevkiinde Kubilay B. yönetimindeki 07 BFS 039 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki Hacer Y. ve Fatma B. sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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