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        Burdur'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift öldü

        Burdur'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 22:36 Güncelleme: 22.02.2024 - 22:47
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        Burdur'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift öldü
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        Burdur'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

        Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Mehmet (80) ve Fatma Üstün’den (78) haber alamayan yakınları eve gelince kapıyı açamadı.

        Çilingir yardımıyla girilen evde, Mehmet Üstün yatağında, eşi ise banyoda hareketsiz bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Doğal gaz firması ekiplerince yapılan incelemede bacadan doğal gaz borusunun çıkması sonucu evde yoğun gaz olduğu tespit edildi.

        Cenazeler, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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