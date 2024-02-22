Burdur'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift öldü

Doğal gaz firması ekiplerince yapılan incelemede bacadan doğal gaz borusunun çıkması sonucu evde yoğun gaz olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Mehmet (80) ve Fatma Üstün’den (78) haber alamayan yakınları eve gelince kapıyı açamadı.

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