Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da olası afetlere hazırlık için arama kurtarma ekibi "BAK" kuruldu

        Burdur'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası afetlere hazırlık için kurulan Burdur Belediyesi Arama Kurtarma (BAK) ekibi 150 personelle tatbikat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 18:47 Güncelleme: 23.02.2024 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da olası afetlere hazırlık için arama kurtarma ekibi "BAK" kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası afetlere hazırlık için kurulan Burdur Belediyesi Arama Kurtarma (BAK) ekibi 150 personelle tatbikat gerçekleştirdi.

        Belediyenin Sultandere kampüsünde gerçekleştirilen tatbikatta, BAK ekibine gönüllü katılan belediye personelleri ve vatandaşlarla enkazdan canlı çıkarma, yangın sırasında yüksekten atlama ve trafik kazalarında araçtan yaralı kurtarma uygulaması yapıldı.

        Burdur Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Say, gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerinin ardından yaklaşık bir yıldır "BAK"ı kurmaya çalıştıklarını söyledi.

        Ekibin gönüllülerden oluştuğunu belirten Say, katılımcıların her türlü kaza ve afet sonrası müdahale eğitimlerinden geçtiğini aktardı.

        Say, gönüllülerin kırıcı ve kesici aletlerin kullanımını da öğrendiklerini vurgulayarak, "Sayımızı daha da artıracağız. Bunun yanında bir de deprem mahallesi oluşturuyoruz. Şu anda 25 konteyner yapıldı, ilk etapta 200 konteynerlik bir alan hazırlıyoruz. Hedefimiz 800 konteynerlik bir deprem mahallesi oluşturmak." diye konuştu.

        - "Ulusal ve uluslararası bir arama kurtarma ekibi oluşturuyoruz"

        İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak da 40 yaş altı 150 kişilik profesyonel bir ekip oluşturduklarını aktardı.

        Ekibe, dört aydır teorik ve pratik eğitimler verdiklerini dile getiren Ballak,"Sayımızı kademeli olarak daha da artıracağız, sadece Burdur ve çevresine değil, ulusal ve uluslararası bir arama kurtarma ekibi oluşturuyoruz. Halkımızın katılımıyla hedefimiz bu yıl sonuna kadar sayımızı 350'ye çıkarmak. Asıl hedefimiz 800 kişilik profesyonel bir arama kurtarma ekibi oluşturmak." ifadelerini kullandı.

        İtfaiye Çavuşu Hasan Çorum da Burdur'un birinci derece deprem bölgesinde olduğunu, arama kurtarma ekibine enkazdan insanları nasıl canlı çıkaracaklarını ve aletlerin kullanımını öğrettiklerini anlattı.

        Müzeyyen Polat da bir canlıyı kurtarmanın kendisini mutlu edeceğini dile getirerek, "Kahramanmaraş depremlerinden sonra iyi ki de böyle bir organizasyonu kurduk, arkadaşlarımızla güzel işler başaracağız." dedi.

        Zabıta Halil Çelen de arama kurtarma ekibine gönüllü katıldığını belirterek, 6 Şubat'ta zor bir dönemden geçtiklerini, depremlere hazır olmak için eğitim aldıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Sinemaya fütürist müdür
        Sinemaya fütürist müdür
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Bir bakışta Union Saint-Gilloise!
        Bir bakışta Union Saint-Gilloise!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        240 milyon yıllık ejderha fosili heyecan yarattı
        240 milyon yıllık ejderha fosili heyecan yarattı
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?

        Benzer Haberler

        Evde gazdan zehirlenen çift ölü bulundu; kombi bacası yerinden çıkmış
        Evde gazdan zehirlenen çift ölü bulundu; kombi bacası yerinden çıkmış
        Burdur'da mermer ocağında kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı
        Burdur'da mermer ocağında kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı
        Burdur'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift öldü
        Burdur'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift öldü
        Burdur'da bir çoban kaldığı kulübede ölü bulundu
        Burdur'da bir çoban kaldığı kulübede ölü bulundu
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
        Burdur'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili da...
        Burdur'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili da...