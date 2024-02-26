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        Burdur Belediye Başkan Adayı Şimşek projelerini anlattı

        Cumhur İttifakı'nın Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek, seçildiğinde yapacağı projelerilerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:22
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        Burdur Belediye Başkan Adayı Şimşek projelerini anlattı
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        Cumhur İttifakı'nın Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek, seçildiğinde yapacağı projelerilerini anlattı.

        Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Şimşek, hedeflerinden birinin kentti "Türkiye yüzyılı"nın marka şehirlerinden biri haline getirmek olduğunu söyledi.

        Gerçek sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrin ve halkın ihtiyaçlarını tespit edip, bunlara cevap vermeyi öncelediklerini belirten Şimşek, kentin içme suyu sorununu yaz sonuna kadar tamamlayacaklarını dile getirdi.

        Şimşek, kentteki hastane sayısını da artıracaklarına dikkati çekerek, "Deprem riskli yapıların yeniden inşası noktasında konut sahiplerine teşvik ve ayrıcalıklar belirleyeceğiz. Şehir ekonomisinde esnafı güçlü, ticareti canlı bir Burdur için çalışacağız. Spor alanında, Burdur'u hem profesyonel hem de amatör sahada ön plana çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

        Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayatı herkes için kolaylaştırmak istediklerine işaret eden Şimşek, bu alandaki projelerini de şöyle sıraladı:

        "Alternatif toplu taşıma yöntemleriyle ulaşım altyapısı geliştireceğiz. Toplu taşımayı tüm mahallelerimizle buluşturacağız. Alternatif güzergahlar açılacak, şehir trafiği düzenlenip geliştirilecek. Açık ve kapalı otopark projeleri ile park ve trafik sorununa son vereceğiz. Bisiklet ulaşım ana planı oluşturacağız. İlimizde asfaltsız yol kalmayacak, her yol nitelikli asfalta kavuşacak. Yol ekonomisi güçlendirilecek. Yerel esnaf ve STK'lar ile KENT AVM'si yapılacak. Şehir tiyatroları, sanat atölyeleri, kurulacak. Sanatçılar için ekipman desteği sağlanacak. Enstrüman yapım atölyeleri açılacak ve eğitimler verilecek. Kültür ve Sanatta Burdur’un marka değeri arttırılacak. Dijital Kadın Akademisi kurulacak. İşsiz-Mesleksiz Kadın Kalmıyor Projesi hayata geçirilecek. Anne Çocuk Eğitim Merkezi ve Kadın Girişimcilik Merkezi oluşturulacak. Mahalle kreşleri açarak dar gelirli çalışan kadınlarımız destek olacağız. Emeklinin su faturalarında indirim yapacak, emekliler için hastaneye ücretsiz servis hizmeti başlatılacak. Mobil, engelli bakım aracımızla engellilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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