Ağılda öldürülen çobanın babası ve 2 kardeşi adliyede BURDUR'da ağılda av tüfeğiyle vurularak öldürülen çoban Cihan Karaca'nın (44) gözaltına alınan babası A.K. (73) ile kardeşleri A.K. (35) ve F.K. (25) adliyeye sevk edildi.Burdur merkez Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında, 22 Şubat'ta çoban Cihan Karaca av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Cihan Karaca'nın babası A.K., kardeşleri A.K. ve F.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve iki oğlu, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer yandan Cihan Karaca'nın cenazesi ise otopsinin ardından Halıcılar köyünde toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 17:23 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:25 facebook

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