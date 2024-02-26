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        Ağılda öldürülen çobanın babası ve 2 kardeşi adliyede

        BURDUR'da ağılda av tüfeğiyle vurularak öldürülen çoban Cihan Karaca'nın (44) gözaltına alınan babası A.K. (73) ile kardeşleri A.K. (35) ve F.K. (25) adliyeye sevk edildi.Burdur merkez Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında, 22 Şubat'ta çoban Cihan Karaca av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Cihan Karaca'nın babası A.K., kardeşleri A.K. ve F.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve iki oğlu, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer yandan Cihan Karaca'nın cenazesi ise otopsinin ardından Halıcılar köyünde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:23 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:25
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        Ağılda öldürülen çobanın babası ve 2 kardeşi adliyede
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        BURDUR'da ağılda av tüfeğiyle vurularak öldürülen çoban Cihan Karaca'nın (44) gözaltına alınan babası A.K. (73) ile kardeşleri A.K. (35) ve F.K. (25) adliyeye sevk edildi.Burdur merkez Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında, 22 Şubat'ta çoban Cihan Karaca av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Cihan Karaca'nın babası A.K., kardeşleri A.K. ve F.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve iki oğlu, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer yandan Cihan Karaca'nın cenazesi ise otopsinin ardından Halıcılar köyünde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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