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        Ağıldaki çoban cinayetinde suçunu itiraf eden kardeş tutuklandı

        BURDUR'da ağılda av tüfeğiyle vurularak öldürülen çoban Cihan Karaca'nın (44) gözaltına alınan kardeşi Ahmet Karaca (35), cinayeti itiraf etti. Ahmet Karaca, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, babası ve diğer kardeşi serbest bırakıldı.Merkeze bağlı Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında, 22 Şubat günü Cihan Karaca'nın av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Cihan Karaca'nın babası A.K., kardeşleri Ahmet Karaca ve F.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve 2 oğlu, dün adliyeye sevk edildi. Cihan Karaca'nın cenazesi ise otopsinin ardından köyde toprağa verildi.Savcılıktaki ifadesinde ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Karaca 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Cihan Karaca'nın babası A.K. ve diğer kardeşi F.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:25
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        Ağıldaki çoban cinayetinde suçunu itiraf eden kardeş tutuklandı
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        BURDUR'da ağılda av tüfeğiyle vurularak öldürülen çoban Cihan Karaca'nın (44) gözaltına alınan kardeşi Ahmet Karaca (35), cinayeti itiraf etti. Ahmet Karaca, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, babası ve diğer kardeşi serbest bırakıldı.Merkeze bağlı Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında, 22 Şubat günü Cihan Karaca’nın av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Cihan Karaca'nın babası A.K., kardeşleri Ahmet Karaca ve F.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve 2 oğlu, dün adliyeye sevk edildi. Cihan Karaca'nın cenazesi ise otopsinin ardından köyde toprağa verildi.Savcılıktaki ifadesinde ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Karaca 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Cihan Karaca'nın babası A.K. ve diğer kardeşi F.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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