Burdur Valisi Öksüz'den arkeolog Refik Duru'nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı

Burdur Valisi Türker Öksüz, Hacılar Büyük Höyük kazılarının onursal başkanı Prof. Dr. Refik Duru'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Vali Öksüz, mesajında, Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerine ışık tutan en önemli höyüklerinden biri olan Hacılar Büyük Höyük'ün kazılarının onursal başkanlığını yapan Prof. Dr. Refik Duru'nun vefat haberini teessürle öğrendiğini belirtti.

Duru'ya Allah'tan rahmet dileyen Öksüz, "Yakınlarına, arkeoloji camiasına ve öğrencilerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki evinde pazartesi günü 92 yaşında vefat eden Duru'nun cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

İstanbul Üniversitenin sitesindeki bilgiye göre, 1932'de Kadıköy'de doğan Duru, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Prehistorya Bölümü'nde tamamladı. Aynı fakültenin Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü'nde 1960'da asistan olarak akademisyenliğe başlayan Duru, 1969'da doçent, 1978'de profesörlük ünvanı aldı. 1999'da üniversiteden emekli olan Duru, Kuruçay, Höyücek, Bademağacı ve Yassıhöyük'te kazı çalışmalarını yürütmüş, 2011'den sonra Prof. Dr. Gülsün Umurtak'ın yönetimindeki Hacılar Büyük Höyük kazısına onursal başkan olarak katılmıştı.