DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Burdur'u ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Burdur'u ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Burdur'u ziyaret etti.
Sanayi Kavşağı'nda partililerce karşılanan Babacan, seçim otobüsüyle kente girdi. Otobüsten vatandaşları selamlayan Babacan, şehir turu yaptı.
Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla ve gazetecilerle selamlaşan Babacan, DEVA Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Recep Oğuz'u tanıttı.
Gazi Caddesi'deki esnafı da seçim otobüsünden selamlayan Babacan, daha sonra kentten ayrıldı.
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