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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Burdur'u ziyaret etti

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Burdur'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:53 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:09
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Burdur'u ziyaret etti
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Burdur'u ziyaret etti.

        Sanayi Kavşağı'nda partililerce karşılanan Babacan, seçim otobüsüyle kente girdi. Otobüsten vatandaşları selamlayan Babacan, şehir turu yaptı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla ve gazetecilerle selamlaşan Babacan, DEVA Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Recep Oğuz'u tanıttı.

        Gazi Caddesi'deki esnafı da seçim otobüsünden selamlayan Babacan, daha sonra kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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