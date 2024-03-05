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        Seçim çalışmasında üzerine ağaç devrilen başkan adayının ayağı kırıldı

        SAADET Partisi Burdur Belediye başkan adayı Adnan Ersan (64) ve oğlu, seçim çalışması sırasında devrilen ağacın altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:34 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:35
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        Seçim çalışmasında üzerine ağaç devrilen başkan adayının ayağı kırıldı
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        SAADET Partisi Burdur Belediye başkan adayı Adnan Ersan (64) ve oğlu, seçim çalışması sırasında devrilen ağacın altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırılan yaralılardan Adnan Ersan’ın ayağının kırıldığı belirtildi.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Özgür Mahallesi Oto Tamirciler Sitesi'nde meydana geldi. Saadet Partisi Burdur Belediye başkan adayı Adnan Ersan, seçim çalışmaları kapsamında iş yerlerini ziyaret ederken aşırı rüzgar nedeniyle yaklaşık 5 metre boyundaki andız ağacı devrildi. Adnan Ersan ile çalışmalara katılan oğlu belediye meclis üyesi adayı Taha Ersan (38), ağacın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağacın altından çıkarılan Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Adnan Ersan'ın sol ayağının kırıldığı ve tedavisinin sürdüğü, oğlunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen ağaç belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

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        Galeri

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