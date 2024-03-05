Bakan Tunç: Ceza infaz kurumlarımızda 2023 yılında 158 bin kursiyer eğitim gördü

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Tutuklu ve hükümlüleri sosyal hayata hazırlayan birer eğitim kurumu olarak faaliyet yürütülen ceza infaz kurumlarımızda 2023 yılında okuma-yazma, mesleki ve teknik eğitim, dini, manevi, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda toplam 12 bin 809 kurs açılmış, bu kurslarda 158 bin kursiyer eğitim gördü" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi açılış ve ziyaret için geldiği Burdur'da, Burdur Traktör ve Önyükleyici Fabrikası (Burtrak) alanında yapımı tamamlanan Adalet Bakanlığı İş Yurtları Atölye ve Tesisleri'nin açılış töreninde katıldı. Hem Burdur'un ekonomisine hem de cezaevlerindeki hükümlülerin ıslahına ve topluma kazandırılmasına katkı sağlayacak atölye ve tesislerin hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, "Hukuk devletinin temel amacı adaletin tecellisidir. Adaletin tecellisinin önemli bir boyutunu ise ceza adaleti sistemi oluşturmaktadır. Kanunda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması, kişiye ceza verilmesi ve bu cezanın infazı ceza adaleti sisteminin konusudur" dedi.

Ceza adalet sisteminin ilk aşamasının ceza soruşturması, ikinci aşamasının ceza kovuşturması, üçüncü aşamasının da bu cezanın infazı olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Soruşturma ve kovuşturma sonrasında gerçekleşecek olan cezanın infazı ile ilgili aşama, ceza adaleti açısından önemli bir yere sahiptir. Bu aşamada, suçlunun hem bir yaptırımla karşı karşıya kalması hem de onun yeniden topluma kazandırılması, ceza adaletinin temelini oluşturmaktadır. Çünkü ceza infaz sisteminin amacı yalnızca suçluyu cezalandırmak değil, aynı zamanda suçluları yeniden topluma kazandırmak ve toplumu suçtan korumaktır. İnfaz sistemi, hükümlüleri; infaz sonrasındaki hayatlarına hazırlayabildiği ve toplumun bir parçası haline getirdiği ölçüde başarılı kabul edilebilir. Sosyal devlet olmanın önemli bir gereği olan hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması bu kişilere, devlet eliyle eğitim verilmesi ve mesleki deneyim kazandırılması ile mümkündür" diye konuştu.

'3 BİN 575 KİŞİ OKUMA-YAZMA ÖĞRENDİ'

Ceza infaz kurumlarının aynı zamanda içinde insanın da inşa olduğu birer eğitim kurumu olduğunu kaydeden Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Her kademede eğitim-öğretim faaliyetinin sağlandığı ceza infaz kurumlarımızda 893 öğretmen görev yaparken, 63 bin 888 hükümlü ve tutuklu da eğitim görüyor. Açılan kurslarımız sayesinde 2023 yılında 3 bin 575 kişi okuma-yazma öğrenmiştir. Bir okulda her sınıfta 30 öğrencinin bulunduğunu düşünürsek ceza infaz kurumlarımızda 1 yıl içinde okuma yazma öğrenen kişi sayısı 120 derslikli bir okula karşılık gelmektedir. 53 bin 118 tutuklu ve hükümlü ortaokul ve lise, 9 bin 476 tutuklu ve hükümlü üniversite eğitimi görmektedir. Yine 61 yüksek lisans öğrencisi ve 21 doktora öğrencisi yükseköğrenimlerine devam etmektedir. Ceza ve infaz kurumlarımızda teorik eğitimlerin yanında tutuklu ve hükümlülerin infaz sonrasında topluma kazandırılması ve meslek edinmelerini sağlayacak pratik eğitimler de verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliği kapsamında ülke genelinde sayısı 39'a ulaşan Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerimizde, 1080 tutuklu ve hükümlü eğitim görmektedir. Bu kurumlarımızdan bugüne kadar 4 bin 381 kişiye kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi verilmiştir. Aynı şekilde 6 Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, 132 tutuklu ve hükümlü eğitim görmektedir. Tutuklu ve hükümlüleri sosyal hayata hazırlayan birer eğitim kurumu olarak faaliyet yürütülen ceza infaz kurumlarımızda 2023 yılında okuma-yazma, mesleki ve teknik eğitim, dini, manevi, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda toplam 12 bin 809 kurs açılmış, bu kurslarda 158 bin kursiyer eğitim gördü."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindekiler açılışı yapılan tesisleri gezdi. Burdur Valisi Türker Öksüz'ü makamında ziyaret eden Bakan Tunç, daha sonra Salı Pazarı'nda esnaf ziyareti yaptı.