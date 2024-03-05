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        GÜNCELLEME - Burdur'da devrilen ağacın altında kalan belediye başkan adayı ve oğlu yaralandı

        Burdur'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak yaralanan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 18:42 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:42
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        GÜNCELLEME - Burdur'da devrilen ağacın altında kalan belediye başkan adayı ve oğlu yaralandı
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        Burdur'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak yaralanan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

        Ersan ve beraberindeki partililer, seçim çalışması yaptıkları sırada, Çatalpınar mevkisinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.

        Belediye başkan adayı Ersan ve oğlu Mehmet Taha Ersan ağacın altında kalarak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ağacın altından çıkarılan baba ile oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bacağında kırık olduğu öğrenilen Ersan'ın ameliyat edileceği, oğlunun da genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

        Bu arada ağacın devrilmesi çevredeki güvenlik kamarasınca kaydedildi. Görüntüde iş yeri ziyaretinden çıkan Ersan ve oğlunun üzerlerine etrafından geçtikleri ağaçlardan birinin rüzgarın etkisiyle yıkıldığı yer alıyor.

        Öte yandan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Ersan'ı ve oğlunu hastanede ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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