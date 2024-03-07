Burdur'da otomobilin çarpıştığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
Burdur'da otomobille elektrikli motosikletin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Burdur'da otomobille elektrikli motosikletin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
K.K (25) idaresindeki 15 ACL 656 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı otogar kavşağında yabancı uyruklu Muhammed Mahmud'un (67) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmud, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücü K.K ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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