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        Burdur'da otomobilin çarpıştığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

        Burdur'da otomobille elektrikli motosikletin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 00:36 Güncelleme: 07.03.2024 - 00:36
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        Burdur'da otomobilin çarpıştığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
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        Burdur'da otomobille elektrikli motosikletin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        K.K (25) idaresindeki 15 ACL 656 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı otogar kavşağında yabancı uyruklu Muhammed Mahmud'un (67) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmud, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücü K.K ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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