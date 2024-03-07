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        Burdur'da drift yapan 2 sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi

        Burdur'da araçlarıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:12 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:12
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        Burdur'da drift yapan 2 sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi
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        Burdur'da araçlarıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi Mehmet Kaya Caddesi ile Konak Mahallesi'ndeki pazar yerinde drift yapan iki sürücüyü tespit etti.

        Sürücülere "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenini çekip aracı ani olarak kendi etrafında döndürülmesi" ihlali yaptıkları gerekçesiyle toplamda 64 bin 466 lira idari para cezası kesildi.

        Ayrıca sürücülerden birinin ehliyetine el konuldu. Sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme de yapıldı.

        Drift görüntüleri de emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Görüntülerde bir otomobilin kavşağa drift yaparak girdiği ve kendi etrafında dönmeye devam ettiği sırada polis aracını görünce uzaklaşmaya çalıştığı yer aldı. Diğer otomobilin de pazar yerinde defalarca kendi etrafında döndüğü görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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