Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (2)

EŞİNİN CENAZESİNİ TESLİM ALDI
Burdur'un Bucak ilçesinde, çalıştığı şarküteride R.T.'nin av tüfeğiyle vurduğu Hatice Işık'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Yakınlarıyla birlikte gelen Mehmet Işık, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası eşinin cenazesini aldı. Cenaze aracına konulan Hatice Işık'ın tabutu, toprağa verilmek üzere Bucak ilçesine götürüldü. Mehmet Işık'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Burdur Halim AKCABülent TATOĞULLARI
2021-04-29 13:01:05
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