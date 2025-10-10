Bursa'da kritik seviyeye gelen baraj doluluk oranı nedeniyle planlı su kesintileri devam ediyor. Bu kapsamda günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması için 6 gün süreyle, günde 12 saati geçmemek kaydıyla su kesintileri devam edecek. Detaylı su kesinti programı ve etkilenecek ilçe ile mahalleler açıklandı. İşte, Bursa su kesintisi programı ve diğer detaylar...