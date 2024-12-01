Zincirleme kazada polis memuru çift yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada polis memuru çift yaralandı
Kaza, saat 19.30 sıralarında Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi.
İddiaya göre, Orhangazi istikametinden İznik istikametine gitmekte olan polis memuru Muhammet Emin D. (22) yönetimindeki otomobil, arka lambaları yanmayan Burhan K. (46) yönetimindeki traktörün römorkuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen İskender S. (39) yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada polis memuru Muhammet Emin D. ve eşi Gülden D. (20) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memuru çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza sonrası traktörün römorkundaki zeytinler yola saçılırken, Orhangazi- İznik karayolu, jandarma kontrolünde belirli bir süre sonra trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.