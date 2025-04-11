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        Haberler Gündem Bursa'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Güncel haberler

        Bursa'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında, anne ile kızı dumandan etkilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:44
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        Evdeki yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Yeniceabat Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yoğun dumandan etkilenen Şehriban B. ile kızı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ile kızı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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