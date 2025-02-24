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        Başkan Bozbey duyurdu: Hanlar Bölgesi 24 saat açık olacak

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hanlar Bölgesi'nde yer alan İpek Han'daki yenileme çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla tarihi yapılarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa, 1.4 olan geceleyen turist sayısı ile turizmden en az payı alan kentlerden bir tanesi. Bizler bu oranı artırmak için çalışıyoruz. Hanlar Bölgesi'nin 24 saat yaşamasını hedefliyoruz. Bu kapsamda İpek Han'ın bakım onarım ve cephe yenileme çalışmaları tamamlandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 13:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:22
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        Bursa'da Hanlar Bölgesi 24 saat açık olacak
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        Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla eski ihtişamına kavuşuyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, daha görünür hale gelen tarihi hanlarda restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda tarihi İpek Han'ı baştan sona eski kimliğine tekrar kavuşturdu.

        Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında tarihi yapının bakım onarımı yapılarak cephe yenileme çalışmaları tamamlandı. 2 bin 620 metrekarelik alanda bulunan kubbeler sökülerek tamamen değiştirildi. 220 ton kurşun kullanılarak çatı kaplaması bitirilirken, proje için yaklaşık 25 milyon TL harcandı.

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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 700 yıllık Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin Osmanlı'nın ilk çarşılarından olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgenin hala sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti.

        Bursa’nın daha çok bölgesiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını istediklerini belirten Başkan Bozbey, ancak bu şekilde uluslararası arenada tanınırlığı artırabileceklerini kaydetti.

        Fen İşleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla tarihi yapılarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Başkan Bozbey, "Bursa, 1.4 olan geceleyen turist sayısı ile turizmden en az payı alan kentlerden bir tanesi. Bizler bu oranı artırmak için çalışıyoruz. Hanlar Bölgesi’nin 24 saat yaşamasını hedefliyoruz. Bu kapsamda İpek Han’ın bakım onarım ve cephe yenileme çalışmaları tamamlandı. Kubbeleri sökülerek değiştirildi. Kurşun çatı kaplaması için 220 ton kurşun kullanıldı. Tarihimizi tekrar ayağa kaldırırken, Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için de mücadele ediyoruz" dedi.

        Bursa'nın en büyük hanlarından birisi olan Tarihi İpek Han, Çelebi Mehmed tarafından Yeşil Külliye'ye gelir getirmesi için 15. yüzyılın ilk yarısında yaptırıldı. Hanın mimarının, dönemin değerli devlet adamı, asker ve mimar olan Hacı İvaz Paşa olduğu tahmin ediliyor. İlk zamanlarda ipekçilerin toplanmaya başladığı han olması sebebiyle bu adı aldı. Klasik Osmanlı hanları tarzında inşa edilen iki katlı, revaklı, avlulu yapının zemin katında 39, üst katında ise 42 odası bulunuyor. 1958'deki büyük yangında büsbütün harap olan yapı, 1972-1973 yıllarında restore edildi. Günümüzde handa terzi atölyeleri ve giysi satan dükkanlar bulunuyor.

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