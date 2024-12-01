Bursa'da yol verme tartışması kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından otobüs şoförünün görevine son verildi
Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol verme meselesi nedeniyle özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Çevredekilerin müdahalesiyle tartışma sona erdi.
Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından İnegöl Ulaşım A.Ş. (İNULAŞ) yönetimi, özel halk otobüsü şoförünün görevine son verdi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.