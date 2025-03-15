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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu | Son dakika haberleri

        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!

        Bursa'da Bahattin O., sokakta tartıştığı, dini nikahla birlikte yaşadığı Vildan H.'nin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Şüpheliyi mahalleli engelledi. Bahattin O., kendisini engelleyenlere, "Hep erkekler mi suçlu, kadınların hiç suçu yok mu" diye kendisini savundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 09:21 Güncelleme: 15.03.2025 - 09:21
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        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
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        Bursa'da olay, dün saat 23.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bahattin O. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Vildan H. arasında sokakta tartışma çıktı.

        BENZİNİ KADININ ÜZERİNE DÖKTÜ

        DHA'daki habere göre Bahattin O., yanında bulunan bidondaki benzini Vildan H.'nin üzerine döktü. Elindeki çakmağı ateşlemek üzereyken şüpheliyi gören mahalleli, olaya engel oldu.

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        Bahattin O., kendisini engelleyenlere, "Hep erkekler mi suçlu, kadınların hiç suçu yok mu? Ne olacak şimdi" diye sordu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        20 GÜN ÖNCE AYRILMIŞLAR

        Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, Vildan H. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu sırada Vildan H.'nin de çevredekilere, dini nikahla birlikte yaşadıklarını ancak 15-20 gün önce ayrıldıklarını söylediği belirtildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; şüphelinin eline aldığı bidondaki sıvı maddeyi kadının üzerine döktüğü ve ateşlemek üzereyken çevredekiler tarafından engellendiği anlar yer aldı.

        Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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