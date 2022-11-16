Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 3'e çıktı, 2 şüpheli gözaltında (2)

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa´da sahte içki sattığı belirlenen Raif Aytaç Uycan (45) ile İzmir'den metil alkolü kargoyla gönderdiği tespit edilen Oktay Yüce (43) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 14 kişiden 3 hayatını kaybederken 11 kişinin ise tedavileri sürüyor.(DHA)İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-11-16 00:04:53



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