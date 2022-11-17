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Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e çıktı

BURSA'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 5´e çıkarken, Fatih U. ile Murat K. tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2´si ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor.

DHA-Gündem Türkiye-Bursa

2022-11-17 08:58:17



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