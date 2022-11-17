Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 6'ya çıktı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



1 KİŞİ DAHA KURTARILAMADI

Bursa'da, sahte içki zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılan Mahmut Akça'dan sonra bugün de Erhan Seper (67), doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 6 kişinin tedavisine ise devam ediliyor. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-11-17 15:38:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.