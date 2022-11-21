Lodosta sürüklenen standı koşup yakaladı; o anlar kamerada



Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA´da saatteki hızı 66 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir market çalışanının, lodosun etkisiyle sürüklenen standı yakalamak için arkasından koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa´da perşembe gününden bu yana etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Bursa Valiliği tarafından peş peşe uyarı mesajları yayımlanarak vatandaşlar uyarıldı. Saatteki hızı 66 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ağaçlar ve reklam panoları devrildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi´ndeki bir marketin önünde bulunan cips standı da fırtına nedeniyle metrelerce sürüklendi. Market çalışanı İlhan Kahraman (33), peşinden koştuğu standı yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sırasında müşteriyle ilgilendiğini belirten İlhan Kahraman (33), "Dışarıda çok kuvvetli lodos vardı. Dolabı bağlamıştık iple. O esnada ben müşteri ile ilgileniyordum. Dışarıdan bir gürültü, korna sesleri gelmeye başladı. Komşular seslendi, `Dolap gidiyor´ diye.İlk başta ne olduğunu anlamadım. Dışarı çıkınca cips dolabının aşağıya gittiğini gördüm. O refleksle koşarak gittim, dolabı yakaladım. Şans eseri o esnada yoldan araba, yaya geçmiyordu. Yoksa Allah korusun çok büyük kaza yaşanabilirdi. Sosyal medyada görüntü çıkınca çok komik bir durum oldu ama herkes arayıp `Geçmiş olsun´ dedi. Önlemimizi aldık şu an için" dedi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen lodos, çarşamba günü ise yerini sağanak yağışa bırakacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-11-21 12:43:42



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