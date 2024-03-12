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        Sinan Ateş'in babası toprağa verildi

        ANKARA'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:20
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        Sinan Ateş'in babası toprağa verildi
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        ANKARA'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in, dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden babası Musa Ateş (64), son yolculuğuna uğurlandı.

        Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde binadan çıkarken, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Doç. Dr. Sinan Ateş’in, Bursa'da yaşayan babası Musa Ateş, dün sahura kalktıktan sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla eve sevk edilen sağlık ekipleri, Ateş'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Musa Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ateş’in cenazesi bugün helallik için Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’ndeki evine getirildi. Ateş’in eşi Saniye Ateş ile kızları Selma ve Semra Ateş, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Musa Ateş'in cenazesi alınan helallik ve yapılan duanın ardından, cenaze namazı kılınmak üzere Emir Sultan Camii'ne götürüldü.

        OĞLUNUN KABRİNİN BULUNDUĞU MEZARLIKTA DEFNEDİLDİ

        Burada düzenlenen cenaze törenine Musa Ateş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, eski Ülkü Ocakları Başkanı Atila Kaya, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Musa Ateş, kılınan cenaze namazının ardından oğlu Sinan Ateş'in de kabrinin bulunduğu Emir Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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