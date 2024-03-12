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        Bursa merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 19 tutuklama

        BURSA merkezli 4 ilde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fuhşa zorlanan 25 kadının kurtarıldığı operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:35
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        Bursa merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 19 tutuklama
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        BURSA merkezli 4 ilde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fuhşa zorlanan 25 kadının kurtarıldığı operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınların fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatan polis, fuhuş çetesinin, Bursa'nın yanı sıra Ankara, İzmir ve Denizli’de sistem evi olarak kullanılan bir merkez oluşturdukları, bu merkez aracılığı ile kadınları zorla fuhşa sürüklediği belirlendi. Bursa merkezli 4 ilde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de olduğu 300 polis ile toplam 40 adrese baskın yapıldı. Ekipler, ‘Mr. Yamaç' ve 'Hayalet’ kod adlı çete lideri Barış Yürekli'nin de aralarında olduğu 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, uyuşturucu madde, sim kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Fuhşa zorlanan 25 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında çete liderinin de olduğu 19'u tutuklandı, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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