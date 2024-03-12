Bursa'da kimliği belirsiz şüphelilerin silahla yaraladığı 2 kadın hastaneye kaldırıldı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay gece saatlerinde Yenimahalle Subaşı sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Fadile E. (43) ile Eda T. (27) evde oturduğu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ikamete silahla ateş edildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla açtığı ateş sonucu yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

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