Batan gemideki mürettebat, rüzgardan havalanan brandaya bellerine bağladıkları kemer ile müdahale etmiş

MARMARA Denizi'nde batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 3 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları su yüzeyi ve sahilde sürüyor. Olayla ilgili soruşturma da devam ediyor. Mürettebatın incelenen cep telefonu HTS kayıtlarında, gemi kaptanının yardım için Sahil Güvenlik'i aradığı tespit edildi. Geminin seyir güzergahını fırtına nedeniyle değiştirdiği, mürettebatın ise savrulan yük üzerindeki brandayı sabitlemeye çalışıp, dolan suyu boşaltırken, denize düşmemek için bellerine emniyet kemeri bağladıkları tespit edildi.

Balıkesir'in Marmara ilçesindeki Badalan Limanı'ndan aldığı mermer tozunu, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na getirirken, Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 3 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Gemide çalışan aşçı Zeynep Kılınç (33) ile yağcı Hüseyin Tutuk’un (40) cansız bedenleri batıkta bulunurken, gemi sahibi Murat Altıntaş'ın (51) cansız bedeni ise İmralı Adası açıklarında su yüzeyinde balıkçılar tarafından bulundu. Çalışmalarda, 27'nci güne girilirken, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav (22), deniz yüzeyinde balıkçı motorları ve sahilde ise yaklaşık 500 kişiden oluşan ekiple aranıyor.

SON ARAMA KAPTANA AİT

Olay sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise 4 savcı ve deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi tarafından sürdürülüyor. Soruşturmada; gemi mürettebatının, cep telefonlarıyla kimlerle görüştüğünün belirlenmesi için istenen HTS kayıtları da soruşturma dosyasına girdi. HTS kayıtlarına göre, mürettebatın gemi batmadan önce, uzun süre kimseyle görüşme yapmadığı, son konuşmayı yapan kaptanın, saat 06.28'de, 'Batıyoruz, bizi kurtarın' diyerek Sahil Güvenlik'i aradığı tespit edildi.

2 KEZ ROTA DEĞİŞTİRMİŞ

Öte yandan gemideki aramalarda eski bir bilgisayar bulundu. Bilgisayar incelemeye alınırken, Batuhan A gemisinin kontrol edilen seyir güzergahında geminin, 01.00 ile 03.00 saatleri arasında 2 kez, rüzgarın sert estiği kuzeydoğu yönüne doğru yol aldığı, bir süre sonra normal güzergahına döndüğü belirlendi. Güvenlik kamerasının bulunmadığı gemide yağcı Hüseyin Tutuk'un cep telefonuyla çekip, sosyal medyadan ailesine gönderdiği son görüntüler de soruşturma kapsamında kanıt olarak değerlendirildi. Görüntüleri inceleyen savcılık, BATUHAN A'nın batmasındaki en büyük etkeni, gemideki yükün üzerinin örtüldüğü, sabitlenmeyen mavi brandanın fırtınayla açılınca, yükün ve geminin üzerine deniz suyunu taşıması olarak belirledi. Geminin seyir halindeyken, taşınan yükün üzerine deniz suyunun dolmasıyla ağırlaştığı ve dengesini kaybedip, sol tarafa doğru yatarak battığı tespit edildi.

Ayrıca, gemi enkazında yapılan incelemede, bir ucu gemiye bağlı olan güvenlik kemerleri bulundu. Mürettebatın açılan brandayı sabitlemeye çalışıp, gemiye dolan suyu kaplarla boşaltırken, denize düşmemek için bellerine emniyet kemeri bağladıkları tespit edildi.