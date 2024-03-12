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        Bursa merkezli fuhuş operasyonu kapsamında 19 zanlı tutuklandı

        Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlıdan 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 10:16 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:16
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        Bursa merkezli fuhuş operasyonu kapsamında 19 zanlı tutuklandı
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        Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlıdan 19'u tutuklandı.

        Bursa, Ankara, İzmir ve Denizli'deki operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa merkezli 4 ilde 40 farklı adreste 300 polisin katılımıyla 8 Mart'ta düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Operasyonda zorla fuhşa sürüklenen 25 kadın kurtarılmış, şüphelilerin fuhuş pazarlığını yaptıkları evlerdeki aramalarda ele geçirilen silah, uyuşturucu madde ve dijital materyale el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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