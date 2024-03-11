Bursa'da ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik yükümlülerine gıda yardımı

Karar doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Bursa Ticaret Borsasının destekleriyle 150 yükümlüye gıda kolisi yardımı yapıldı.

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